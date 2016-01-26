Metro istasyonu planına gizlenen AVM projesi yargıya takıldı

İstanbul Şişli'deki Fulya mahallesinde Mecidiyeköy Katlı Otoparkı’nın karşısında 3 bin metrekarelik alanda yapılacak “Mecidiyeköy (Fulya) Metro İstasyonu ve Transfer Merkezi” için İBB Meclisi 2009 yılında plan hazırladı. Parseller “metro istasyonu, transfer merkezi” ilan edildi. Plana ayrıca transfer merkezi alanına “alışveriş merkezi, otel, motel, rezidans” yapılabileceğine dair bir not eklendi. Dönemin CHP’li meclis üyeleri tarafından yargıya taşınan plan, İstanbul 9. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre, Mecidiyeköy’de, yapımına başlanan metro istasyonu planına gizlenen AVM ortaya çıktı. Plan, aralarında Serdar Bayraktar, Mehmet Yıldız, Özgen Nama ve Hakkı Sağlam’ın da bulunduğu dönemin CHP’li meclis üyeleri tarafından yargıya taşındı. İstanbul 9. İdare Mahkemesi, dosya için bilirkişi atadı. Bilirkişi raporunda parsele verilen “Transfer Merkezi” fonksiyonun kamu yararına ve planlama ilkelerine uygun olduğu tespiti yapıldı. Raporda, ilgili yönetmelikte “teknik alt yapı” lejantında kalan ve elektrik, hava gazı, içme ve kullanma suyu, kanalizasyon gibi hizmetler için yapılacak tesislerin yerine AVM ve rezidans gibi kullanımların getirilmesinin plan yapımı ve tekniklerine uygun olmadığına kanaat getirildi.

Trafik yoğunluğu

Mahkeme bilirkişi raporunu ve davalı idarenin sunduğu raporları incelerek dosyayı karara bağladı. Mahkeme heyeti, metro alanı ve transfer merkezi fonksiyonlarının kamu yararı taşıdığına karar vererek iptaline gerek olmadığını belirtti. Bununla birlikte plan notları yönünde yapılan incelemede aynı alana önerilen konut ya da büyük alan kullanımı gerektiren, yoğunluk ve trafik açısından yük getirecek AVM fonksiyonlarının transfer merkezi alanı kullanımıyla doğrudan örtüşmediği ifade edildi. AVM ve rezidans yapılabileceğine dair plan notlarının mevzuata uygun olmadığı sonucuna varıldı. 9. İdare Mahkemesi, 25 Kasım 2015’te oybirliği ile plan notlarında yer alan “Transfer merkezi alanında AVM ve rezidans yer alabilir” hükmünün iptaline karar verdi. Kararda, metro alanı ve transfer merkezi fonksiyonu ise yerinde bulundu.

‘Tadilatın adı masum ama…’

Davayı takip eden CHP’li eski meclis üyesi avukat Tuncer Özyavuz şöyle konuştu: “AKP’nin bu sermayeye sağladığı ranttan pay aldığı bilinen gerçek. İptal edilen bu projede de aynı durum olduğunu söyleyebiliriz. Plan tadilatının adı çok masum: Metro istasyonu ve transfer merkezi. Fakat planda amacın rezidans ve AVM yapmak olduğu açıkça anlaşılıyor.”