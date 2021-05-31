Metro İstanbul duyurdu; Taksim İstasyonu, 19.00'daki Gezi anmasından önce valilik kararıyla kapatıldı

Metro İstanbul, İstanbul Valiliği kararı nedeniyle Gezi Parkı eylemleri anması öncesi Taksim İstasyonu'nun kapatıldığını duyurdu.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Valiliği kararınca M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bugün 16.00 itibarıyla ikinci bir emre kadar kapatılacaktır. M2 Hattı trenlerimiz, Taksim istasyonunda durmadan seferlerine devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

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