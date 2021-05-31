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Metro İstanbul duyurdu; Taksim İstasyonu, 19.00'daki Gezi anmasından önce valilik kararıyla kapatıldı

31 Mayıs 2021 17:17

Metro İstanbul, İstanbul Valiliği kararı nedeniyle Gezi Parkı eylemleri anması öncesi Taksim İstasyonu'nun kapatıldığını duyurdu. 

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Valiliği kararınca M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bugün 16.00 itibarıyla ikinci bir emre kadar kapatılacaktır. M2 Hattı trenlerimiz, Taksim istasyonunda durmadan seferlerine devam edecektir." ifadesi kullanıldı. 

TIKLAYIN | Taksim'de Gezi eylemlerini anma etkinliği kaymakamlık tarafından yasaklandı

 

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