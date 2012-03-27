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Metro Holding'de arama: 38 gözaltı

Operasyon kapsamında farklı bazı adreslerde de operasyon yapıldığı belirtilirken yaklaşık 10 kişi gözaltına alındı

27 Mart 2012 14:09

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Beykoz'daki Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding'e ait binada arama yaptı.

Aynı operasyon kapsamında farklı bazı adreslerde de operasyon yapıldığı belirtilirken yaklaşık 38 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Metro Turizm'in cezaevindeki sahibi Galip Öztürk'ün yakınlarının da bulunduğu belirtildi.

Öztürk, "tehdit ile çek senet tahsilatı" yapıldığı iddiasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Operasyon kapsamında gözaltıların artabileceği belirtildi.


Gözlatı sayısı 38'e çıktı


Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün düzenlediği operasyonda gözaltına alınanların sayısı 38’e çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların arasında işadamı T.Ö’nün yanında Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Avukat Y.B. ve Beykoz Belediyesi Emlak İstimlak Müdürü A.R.T. de bulunuyor. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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