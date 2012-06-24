Metro göçüğüne düşen Sevim'in cesedi 1 kilometre öteden çıktı

Ankara’da önceki gün İnönü Bulvarı Hava Kuvvetleri Komutanlığı önünde meydana gelen göçüğün ardından kaybolan Kadir Sevim’in (35) cesedi saatler sonra 1 kilometre ötedeki Milli Eğitim Bakanlığı yakınındaki metro çalışma alanında bulundu.

Göçüğün meydana geliş sebebiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olay yerinde çalışma yürüten ekipler zemin ile metro tüneli arasında 11 metrelik alan bulunduğunu belirtti.



Zemin yumuşadı



Yetkililer, göçüğün metro tüneli ile üst zemin arasında, su, atıksu ve enerji hatlarının geçtiği 11 metrelik bölgede zeminin yumuşaması nedeniyle yaşandığını düşünüyor. Sevim’in de kanalizasyon sızıntısı sonucu meydana gelen akıntıya kapılarak, Milli Eğitim Bakanlığı önüne kadar sürüklendiği tahmin ediliyor.



Çankaya susuz kaldı



Göçüğün ardından Çankaya bölgesi, 24 saatten fazla susuz kaldı. Kesintiyle ilgili bilgi veren ASKİ Genel Müdürü İrfan Kaya, “Arıza yok, tedbir amaçlı suyu kestik. Göçük olayının meydana geldiği yerin hemen altından, bizim o bölgeyi besleyen ana hattımız geçiyor. Kayma sonucu ana su arterini desteklemek amacıyla suyu kestik. Toplam 50 kamyon dolgu malzemesi getirerek, hatta destek yaptık” dedi.



Krediyle ev almıştı



Kadir Sevim’in babası Hakkı Sevim, 6 yıl önce Ordu’dan Ankara’ya göç ettiğini, geçimini inşaatlarda çalışarak sağladığını belirterek, “Kadir 3 kardeşin en büyüğüydü. Kendisinin de ilköğretim çağında, biri 8 diğeri de 12 yaşında çocuğu var” diye konuştu. Dayısı Cevat Tarhan da Kadir Sevim’in bir süre önce borçla yeni bir ev satın aldığını söyledi.