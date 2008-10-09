Metris’te ‘komaya sokan işkence’ iddiası

Sarıyer’de 10 gün önce gözaltına alınan ve tutuklanarak Metris Cezaevi’ne konulan Engin Ceber kaldırıldığı hastanede komaya girdi. Cezaevinde işkence gördüğü iddia edilen Ceber’in avukatı, müvekkilinin beyin ölümünün gerçekleştiğini açıkladı.



Sarıyer Derbent Mahallesi’nde 10 gün önce Yürüyüş dergisini satan Engin Ceber (29), Cihan Gün (18), Aysu Baykal (36) ve Özgür Karakaya (22) ile birlikte gözaltına alındı. Sarıyer Emniyet Müdürlüğü’nde işkence gördükleri öne sürülen 4 kişi, Sarıyer Sulh Ceza Mahkemesi’nce tutuklanarak Metris Cezaevi’ne gönderildi. Ancak 3 gün önce fenalaşan Ceber, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Avukatı Oya Aslan, Ceber’in karakolda dayak yediğini, ancak tutuklandığı gün durumunun çok kötü görünmediğini söyledi. Aslan şu iddiada bulundu:

“Cezaevinde ağır işkenceye tabi tutulduklarını söylediler. Talep üzerine Çağdaş Hukukçular Derneği’nden bir komisyon incelemeye gitti. Ancak geç kalmışlardı. Ceber’in arkadaşları ‘Cezaevine girerken jandarma görevlileri bizi dörder dakika arayla ölesiye dövüyordu. Karantina bölümünde de infaz memurları sopalar ve demirlerle ıslatıp dövüyordu. Sandalyeleri kafamızda kırdılar’ dediler. Soruşturmayı yürüten savcı ile doktor da bana Ceber’in beyin ölümünün gerçekleştiğini söyledi.”

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü yetkilileri de, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını ve Ceber’in beyin ölümünün gerçekleştiğini kaydetti.



‘Yüksek tansiyonu yok’



Ceber’in, beyin kanaması geçirdiğini ve halen reanimasyon servisinde tutulduğunu söyleyen hastane yetkilileri ise, “Tepkileri çok zayıf. Ancak ‘beyin ölümü gerçekleşti’ demek mümkün değil. Bunun için birtakım testlerin yapılması gerekiyor. Hasta solunum cihazına bağlı. Çok genç. Kurtarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yüksek tansiyonu yok. Beyin kanamasının nedenini bilmiyoruz” dedi.

