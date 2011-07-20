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METRİS ÖNÜNDE AZİZ YILDIRIM'A DESTEK İSTANBUL (A.A)

20 Temmuz 2011 00:35

-METRİS ÖNÜNDE AZİZ YILDIRIM'A DESTEK İSTANBUL (A.A) - 19.07.2011 - Bir grup Fenerbahçe taraftarı, 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü nedeniyle Metris Cezaevi önünde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a destek eylemi yaptı. Fenerbahçe Spor Klübü'nün kuruluş yılı olan 1907'yi çağrıştıran bugün, saat 19.07'de eyleme başlayan taraftarlar, ''Her zaman her yerde en büyük Fener'', ''El salla, el salla Aziz Başkan el salla'', ''Darağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe'' şeklinde sloganlar attı. Eylem sırasında cezaevinin yakınındaki bir binadan Trabzonspor bayrağı açan bir kişiye taraftarlar tepki gösterdi. Zaman zaman basın mensupları ve bazı spor yorumcuları aleyhine de sloganların atıldığı eylemde, üzerinde Aziz Yıldırım'ın fotoğrafı olan ''Biz herşeyin farkındayız, sonuna kadar yanındayız'' yazılı pankart açıldı. Çevik Kuvvet ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı eylemde taraftarlar meşaleler de yaktı. Grup, eylemin ardından dağıldı.  

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