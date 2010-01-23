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Dünya

Metresi, Obama'nın danışmanından intikam aldı

ABD Başkanı Barack Obama'nın danışmanlarından Charles E. Phillips, metresinden ayrılınca "reklam" oldu.

23 Ocak 2010 02:00

T24 - ABD Başkanı Barack Obama'nın danışmanlarından Charles E. Phillips, metresinden ayrılınca "reklam" oldu!

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41 yaşındaki YaVaughnie Wilkins, Barack Obama'nın danışmanlarından Charles E. Phillips'in metresiyken, terkedilince inanılmaz bir intikam yoluna başvurdu.

Amerika'nın üç şehrinde kiraladığı dev reklam panolarından kendisini terkedip karısına geri dönen Phillips ve kendisinin fotoğraflarını yayınlatan kadının her poster için yaklaşık 72 bin lira ödediği öğrenildi.

Posterler, Wilkins'in yaşadığı ve şirketi Oracle'ın bulunduğu New York, Atlanta ve San Fransisco kentlerine asıldı.

Yazar ve aktris olan Wilkins, bu "reklam kampanyası" için toplamda 360 bin lira harcadı.
50 yaşındaki Phillips, Başkan'ın Ekonomik Düzelme Danışma Kurulu'nda da görev yapıyor.

New York'ta, Times Meydanı'nda yer alan posterde "Charles & YaVaughnihe" ve Phillips'in isminin baş harfleriyle imzalanmış "Sonsuza dek ruh eşimsin. cep." mesajları yazılı.


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