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Yaşam

Metrenin milyarda biri kadar otomobil ANKARA (A.A)

10 Kasım 2011 13:26

-Metrenin milyarda biri kadar otomobil ANKARA (A.A) - 10.11.2011 - Bilim adamları, tek bir molekülden oluşan, metrenin milyarda biri (1 nanometre) büyüklüğünde dört çeker otomobil yaptı. Hollanda'daki Groningen Üniversitesinden bilim adamları, Ben Feringa yönetiminde geliştirdikleri elektrikli nano aracın, yapay olarak hareket edebilen ilk molekül olmadığını, ancak kendi imkanlarıyla belirli bir mesafeyi katedebilen ilk molekül olduğunu belirtti. Nature dergisinde yayımlanan makaleye göre bilim adamları, geliştirdikleri dört moleküler motoru merkezi bir taşıyıcıya yerleştirdi.  Taramalı tünelleme mikroskobu yardımıyla elektrik enerjisi veren bilim adamları, molekülün hareket etmesini sağladı. Tekerlek görevi üstlenen moleküler motorların dönüş yönünü taşıyıcıya yerleştirmeden tespit edemeyen bilim adamları, bu nedenle deneme yanılma yöntemiyle çalıştıklarını, dört motor da aynı yönde döndüğünde, aracın ilerleyebildiğini bildirdi.

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