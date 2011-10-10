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Metrekareye 75.8 kilogram yağış düştü ÇANAKKALE (A.A)

10 Ekim 2011 14:06

-Metrekareye 75.8 kilogram yağış düştü ÇANAKKALE (A.A) - 10.10.2011 - Çanakkale'de kent merkezine son 24 saatte metrekareye 75.8 kilogram yağış düştü. Kent merkezi ve ilçelerini dünden bu yana etkisi altına alan yağışlı hava aralıklarla sürüyor. Gece boyunca zaman zaman şiddetlenen yağış sabah saatlerinde etkisini azalttı. İl Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, kent merkezine son 24 saatte metrekareye 75.8 kilogram, Gökçeada'ya 54.6, Bozcaada'ya 60.4, Ezine'ye ise 22.6 kilogram yağış düştüğünü kaydetti.

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