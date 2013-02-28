AKP'li Metiner'den Öcalan'a: Alnını karışlarım

Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, Abdullah Öcalan'ın BDP heyeti ile görüşmesi sırasında kendisi için kullandığı iddia edilen, "Kendisini düzene satmış, rezil etmiş" sözlerine sert tepki gösterdi. Metiner, Öcalan’ın sözlerinin teyit etmeden karşılık vermek istemediğini söylemesine karşın, “Ben bu düzeni değiştirmeye çalışırken, benim düzenin adamı olduğunu söyleyenin alnını karışlarım” dedi. “Kim bunu sızdırdıysa, çözüm sürecini sabote etmek için yaptılar” dedi.

AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, Abdullah Öcalan’ın BDP heyeti ile görüşmesi sırasında kendisi için kullandığı iddia edilen, “Kendisini düzene satmış, kendisini rezil etmiş” sözlerine çok sert cevap verdi. Metiner, Öcalan’ın sözlerinin teyit etmeden karşılık vermek istemediğini söylemesine karşın, “Ben bu düzeni değiştirmeye çalışırken, benim düzenin adamı olduğunu söyleyenin alnını karışlarım” dedi. “Kim bunu sızdırdıysa, çözüm sürecini sabote etmek için yaptılar” diyen Metiner, yeni bir Oslo skandalı ile karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Milliyet gazetesinde yayınlanan “İmralı tutanakları”na göre, Abdullah Öcalan, bir dönem HADEP’de Genel Başkan Yardımcılığı görevini de yapan AKP’li Mehmet Metiner için, “Metiner saçmalıyor, ‘Apo sıkıştı’ diyor. Propaganda ile oyunu karıştırıyor. Kendisini düzene satmış, kendisini rezil etmiş. AKP ’yi 10 yıldır ayakta tutan benim. Derhal bu söylemi terk etmesi lazım. Biz AKP’yi çıkartan gücüz” dedi.

'Zabıtlar dğru mu?'

Radikal’den Tarık Işık'ın sorularını cevaplandıran Metiner, “Bu zabıtların doğruluğunu yanlışlığını önce bilmemiz gerekiyor. Gerçekten doğru mu? BDP heyetinin tutmuş olduğu notlar mı? BDP heyetinin sızdırdığı, süreci sabote etmeye dönük zabıtlar mı?” diye konuştu. Metiner, sözlerine şöyle devam etti:

'Süreci sabote için sızdırıldı'

“Ama her halükarda zabıtlar bir bütün olarak okunduğunda çözüm sürecine katkı sunacak bir dil taşımıyor. Süreci sabote etmek isteyenler, ister devletin içinden, ister BDP’nin içinden bu zabıtları bu şekilde sızdırdılar. Öcalan’ın ifadeleri sürece zarar verir. Süreci sabote etmek isteyenlerin değirmenine su taşır. Göreceksiniz yarından itibaren CHP , MHP , Ergekoncu-ulusalcı çevreler bu tutanaklar üzerinden, daha önce Oslo tutanakları üzerinden yapıldığı gibi, AK Parti hükümetine, çözüm sürecine saldırılarda bulunacaklar. Kim bunu sızdırdıysa, çözüm sürecini sabote etmek için yaptılar. BDP heyetinden olduğu düşüncesine sahibim.”

'Yeni bir Oslo süreci ile karşı karşıyız'

Metiner, tutanaktaki özellikle hangi ifadelerin sürece zarar verebileceğinin sorulması üzerine ise şunları söyledi, “Her şeyi Öcalan önlemiş. AK Parti’yi 10 yıldır iktidarda tutan da, darbeleri önleyen de Öcalanmış… AK Parti’nin varlığı da Öcalan’ın varlığına bağlı. Anttaki, ‘Varlığım Türk varlığına armağan olsun’ sözünü, “Varlığımız Apo’ya armağan olsun…’ olarak değiştirmek lazım. Bir de örtülü tehdit var; ‘Eğer çözüm olmazsa, 50 bin kişiyle halk savaşı olacak’ Öcalan gibi pragmatist, hatta oportünist bir insanın söyleyeceği laflara benzemiyor. Eğer bunları söylemişse, bunu söyleyen de, bunları bu süreçte sızdıranların da çözüm sürecinde iyi niyetli olduklarına inanmak mümkün değil. Yeni bir Oslo skandalı ile karşıyayız.”

'Teyid alacağım'

Metiner, Öcalan’ın kendisi ile ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine, “Umut ederim ki şahsımla ilgili bu sözleri söylememiş olsun. Teyidini almadan cevap vermek istemem. Mehmet Metiner’in durduğu yeri de herkes bilir, Öcalan’ın durduğu yeri de herkes bilir. Kimin kimin kime, ne şekilde satıldığını da herkes bilir. Ben Şam’ın merkezinde krallar gibi ağırlanmadım. Eğer Öcalan bunları söylemişse, kendisine gereken cevabı veririm. Henüz teyit aşamasındayım. BDP’nin manipülyasyonu olabilir. BDP heyetinin tuzağına düşmek istemem” dedi. Metiner, “Teyidini nasıl alacaksınız?" sorusuna, “Ben hem gazeteciyim, hem de siyasetçiyim” karşılığını verirken, “Ben bu düzeni değiştirmeye çalışırken, benim düzenin adamı olduğunu söyleyenin alnını karışlarım. Hele hele kendini düzene satmış ifadelerini kullanmışsa birileri kendilerine hak ettikleri cevabı veririm” dedi.