Metiner'den, "HDP’li vekiller tahliye edilebilir" diyen Mehmet Ali Şahin’e sert tepki

TBMM Cezaevi Alt Komisyonu Başkanı İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, HDP’li milletvekilleri için ‘ tutuklanmasalar iyi olur’ diyen ve tahliye olabileceklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunun partinin önemli isimlerinden Mehmet Ali Şahin’e sert çıktı.

"Kim gündeme getirirse getirsin bu yaklaşımı doğru bulmadığını" söyleyen Metiner, “Yani o zaman HDP’li Belediyelere kayyum atanmasına karşı çıkıyor mu bu arkadaşlarımız. Tutuklanmalarına karşı çıkarlar mı bu arkadaşlarımız” diye sordu.

Mehmet Ali Şahin’in Anayasa Mahkemesi ve Mehmet Haberal örneği vererek gösterdiği çıkış yoluna da tepki gösteren Metiner, “Bu Anayasa Mahkemesini ilgilendiren bir konu değildir. Mehmet Haberal olayı ile de mukayese etmek doğru değildir. Hukuken de siyaseten de doğru değildir” dedi.

Metiner, T24’ün, Mardin Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk ile HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın ziyaret edilip edilmeyeceği sorusuna hem kişisel görüşü hem de Cezaevi Alt Komisyonu Başkanı olarak, “Bireysel olarak ziyaret etmem söz konusu değil. Benim öldürülmemi isteyecek kadar düşmanlıktan ileri giden bir zihniyet mensupları ile hiçbir işim olmaz. Cezaevi alt komisyonu olarak ziyaret etmeyi düşünmüyoruz.”

“HDP’lileri ziyaret edecek bir durum söz konusu değil”

Metiner'in T24’e değerlendirmeleri şöyle:

"Ziyaret etmemizi gerektiren bir durum söz konusu değil. Her ikisi (Demirtaş ve Ahmet Türk ) için de. Hatta, tüm HDP milletvekilleri için. Bireysel olarak ziyaret etmem söz konusu değil. Beni düşman olarak gören , benim öldürülmemi isteyecek kadar düşmanlıktan ileri giden bir zihniyet mensupları ile hiçbir işim olmaz. Cezaevi alt komisyonu olarak ziyaret etmeyi düşünmüyoruz. HDP’li vekillerin tutuklanmasını yanlış bulmuyorum."

(Mehmet Ali Şahin’in HDP’lilerle ilgili açıklamalarına) Ben bunu bir çelişki olarak değerlendiriyorum. Milletvekilleri için yeniden yargılanabilmesi için fezlekeleri yargıya taşıyan biziz. Benim de birçok arkadaşımın da fezlekesi var. Yargıya işinizi yapın diyen biziz.

“HDP’li belediyelere kayyum atanmasına bu arkadaşlarımız karşı çıkar mı?”

"Yargı işini yaptığında yargıyı eleştiren biziz. Bu çelişki anlaşılabilir bir şey değil. Yani yargı işini yapmayacaksa biz niye bu fezlekeleri yargıya taşıdık. Biz yargıya bunu demek istedik: Biz fezlekeleri gönderiyoruz ama kanunen tutuklanmaları gerekiyorsa bile siz tutuklamayın. Böyle bir yasama faaliyeti olabilir mi? Yani o zaman HDP’li Belediyelerin kayyum atanmasına karşı çıkıyor mu bu arkadaşlarımız. Bu arkadaşlarımız tutuklanmalarına karşı çıkarlar mı bu arkadaşlarımız."

“AK Parti olarak fezlekelerin gereği yapılmayacaksa niye yargıya taşıdık”

Eğer fezlekelerin gereği yapılmayacaksa Biz Ak Partili vekiller olarak, Millet Meclisi olarak niye bu fezlekeleri yargıya taşıdık. Gereğini yapmasın diye mi taşıdık. Neredeyse çok ciddi siyasi kavgalar yaşandı niye yaşandı. Bu anlaşılabilir bir şey değil. Kabul edilebilir bir şey değil.

“Cumhurbaşkanımızın, başbakanımızın söylemlerine aykırı”

Sayın cumhurbaşkanımızın da, sayın genel başkan ve başbakanımızın da söylemleriyle çelişen bir durum bu. Bu yaklaşımı doğru bulmuyorum. Eğer milletvekilleri ne pahasına olursa olsun tutuklanmamalı diye düşünüyorsak yani teröre destek olsalar da, terör örgütlerine arka çıksalar da hiçbir şekilde tutuklanmamalılar diyorsak o zaman fezlekeleri niye yargıya taşıdık.

“Anayasa Mahkemesi’ni ilgilendiren bir konu değil”

Yani kim gündeme getirirse getirsen ben bu yaklaşımı doğru bulmuyorum. Hiç kimsenin suç işleme imtiyazı olamaz. Fezlekeler yargıya taşındıktan sonra da yargı, hukuken ne gerekiyorsa onu yapar. Bu Anayasa Mahkemesini ilgilendiren bir konu değildir. Mehmet Haberal olayı ile de mukayese etmek doğru değildir. Hukuken de siyaseten de doğru değildir.

Mehmet Ali Şahin ne demişti?

AKP Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, seçim bölgesinde düzenlediği basın toplantısında, "HDP'li milletvekillerinin tutuklanmasıyla ilgili 'tutuklanmasalar daha iyi olurdu.' dedim. Hala aynı fikirdeyim. Niçin? Çünkü, ben Meclis Başkanlığı yapmış biri olarak şunu düşünürüm; Gerçekten demokratik bir ülkede parlamento aritmetiği ölüm ve kesinleşmiş mahkeme kararıyla ancak değişmelidir” demişti.

Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunan HDP’li milletvekilleri için, "Anayasa Mahkemesi Mehmet Haberal kararında olduğu gibi bunlarla ilgili 'bu kişiler henüz milletvekilidir, dolayısıyla milletvekilliği yapmaları asıldır' diyerek bir karar verirse tahliye edilirler" diye konuşmuştu.