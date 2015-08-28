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Metiner'den Baykal'a: Cumhurbaşkanımızla nasıl ilişkilenmek istediğini mi kalkıp açıklayalım?

AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner: Baykal'ın 'lider' olduğunu sanmıştım, yanılmışım

28 Ağustos 2015 19:25

AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun bakanlık teklifini reddeden CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’la ilgili olarak, “Bu kadar oyun oynamamanın sonu hüsran olabilir. Cumhurbaşkanımızla nasıl ilişkilenmek istediğini mi kalkıp açıklayalım?” ifadelerini kullandı. Deniz Baykal’ın “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinden kendine iktidar alanı açmaya çalıştığını” iddia eden Metiner, "Baykal'ın "lider" olduğunu sanmıştım. Yanılmışım. Bir liderde olması gereken ilkesellik ve cesaret Baykal'ın semtine uğramamış meğer”dedi.

Kişisel Twitter hesabı @MetinerBasin üzerinden açıklamalarda bulunan Mehmet Metiner, şunları söyledi:

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