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Politika

Metiner: PKK'nın demokratik özerklik için silah kullanmasına gerek yok

AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner 'Bağımsız bir Kürdistan için silah kullanabilirsiniz. Ama ana dilde eğitim, demokratik özerklik, bunlar için silah kullanılmaz' dedi

17 Nisan 2013 18:13

AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner katıldığı TRT Haber'deki İnce Çizgi programında, "PKK'nın talep ettiği şeyler için silah kullanmasına gerek yok. Bağımsız bir Kürdistan için silah kullanabilirsiniz. Ama ana dilde eğitim, demokratik özerklik, bunlar için silah kullanılmaz" dedi.
 
"PKK'nin anadil ve diğer talepleri için silah kullanmasına gerek yok" diyen Metiner şöyle devam etti: "Bazı kesimler PKK'nın talepleri üzerinden konuyu tartışmaya çalışıyor. Bu çok yanlıştır. PKK kendini lavettikten sonra ister başka bir parti kursun isterse BDP ile devam etsin, talep ettiği şeyler için silah kullanmasına gerek yok. Bağımsız bir Kürdistan için silah kullanabilirsiniz. Ama ana dilde eğitim, demokratik özerklik, bunlar için silah kullanılmaz."

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mehmet metinerpkksilahdemokratik özerklik

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