Metiner: Özür dilemek erdemdir...

T24 - AK Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, 2001 yılında yaptığı bir konuşma nedeniyle ortaya çıkan tartışmalarla ilgili olarak, "Özür dilemek erdemliliktir. O günkü analizlerim o güne dairdi" dedi.



Metiner, yaptığı yazılı açıklamada, geçmişte yaptığı bir konuşmanın, "Bugün" diye servis edilmesini hiç ahlaki bulmadığını ifade etti.



Özür dilemenin bir erdemlilik olduğunu belirten Metiner, şöyle dedi: "Benim Başbakandan binlerce kez özür dilediğimi sanki bir ayıp işlemişim gibi sunanlara acıyorum. Özür dilemek, bir erdemliliktir. O birileri kalkıp 'yalakalık' biçiminde bir suçlamaya dönüştürüyorlar, bu insani davranışı. Aynı kişi ve çevreler yazılarımda ve televizyon konuşmalarımda AK Parti'yi ve Başbakan Erdoğan'ı savunduğumda da 'yalaka' diyorlardı. O mahallede değişen bir şey yok yani. Varsın söylemeye devam etsinler. İsterse bin yıl önce söylenmiş olsun, bugün fark ettiğinizde yanlış ve incitici bulduğunuz bir ifadeniz varsa, özür dilemekten kaçınıyorsanız insanlığınızı sorgulamalısınız asıl.



Evet, sırf bu nedenle Başbakandan bir değil binlerce kez özür dilemekten kaçınmam. Varsın o birileri nasıl yorumlarsa yorumlasın. O günkü analizlerim o güne dairdi. O analizlerimin yanlış çıkmış olmasından da ayrıca duyduğum memnuniyeti beni arayan herkesle içtenlikle paylaşmışımdır. Medyada çıkan kimi haber ve yorumlar, malum çevrelerin bilinçli ve maksatlı olarak bir bilgi kirliliği oluşturarak, bulanık suda balık avlamak istediklerini gösteriyor. İşte bu açıklamayı yapma zorunluluğunu duymamın sebebi bu. Benim ağzımdan yapılan ilk ve son yazılı açıklamadır bu. Bu açıklamadan sonra kendi açımdan konuyu bir daha hiç konuşmamak üzere kapattığımı özellikle belirtmek isterim. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederim."





10 yıl önceki konuşmaları



Metiner, ses kasetinin 10 yıl öncesine dayandığına işaret ederek, şu bilgileri verdi: "Bu kaset, o birilerince ısrarla iddia edildiği gibi yasa dışı dinleme yoluyla elde edilmiş bir kaset değildir. Muhtemelen 10 yıl önce HADEP'te siyaset yaparken aynı cenaha yakın yayın organlarından birine verdiğim bir röportajın orasından, burasından kırpılarak veya eklemeler yapılarak servis edilmiş halidir. Bu sözleri sarf ettiğim dönemde henüz AK Parti kurulmuş değildi. Dolayısıyla kimi köşe yazarlarının benim AK Parti hükümetine karşı televizyonlarda buna benzer sözleri en sert ifadelerle dile getirdiğim iddiası hilaf-ı hakikatten ibarettir. Benim HADEP'teki varlığım topu topu 11 aydan ibarettir. Ben HADEP'ten istifa ettikten sonra AK Parti hükümet olmuştu. 2002 yılından itibaren de AK Parti'yi ve Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı nasıl savunduğumu herkes bilir."





'Tipik bir PKK komplosu'



Basında sıkça yer alan 'ses benim, ifade benim değil' sözlerini de hatırlatan Metiner, şunları kaydetti: "(Ses benim, ifade bana ait değil) sözleri, kasetin PKK'ya yakın internet sitesinde yayınlandığı bayramın ikinci günü beni telefonla arayıp bilgi edinmek isteyen kimi gazetecilerin başlığa çektiği sözlerden ibarettir. Ben arayanlara özetle şunu söyledim; Ses bana ait. Muhtemelen bu sözleri 10 yıl öncesinde benimle yapılan bir söyleşide söylemiş olabilirim. Ama kaseti dinlediğimde kimi bölümlerinin montajlandığı kanaati uyandı bende. Bu, tipik bir PKK komplosu.



Komplo diyorum, çünkü kasette yer alan sözlerin başına iliştirdikleri, 'Mehmet Metiner, bakanlık beklentisi gerçekleşmediği için bayramda seçmenleri karşısında yumdu gözünü, açtı ağzını sözleri' tamamen iftiraya dayalı bir komployla karşı karşıya olduğumu gösteriyor. Bu sözler, bugüne ait değil, montajlanmış haliyle 10 yıl öncesine aittir. Bu mealdeki sözlerimi telefonda dinleyen gazetecinin çarpıcı bir haber başlığı oluşturmak için, bu sözlerimi, 'Ses benim, ifade bana ait değil' biçimine dönüştürmüş olmasının söylediklerimin içeriğiyle alakalı olmadığını söylemek bile gereksizdir. Niyetimden ve açıklamalarımdan bağımsız yapılan bir haber başlığını, her seferinde benim çelişkim diye sunmak en hafif tabiriyle iyi niyetle bağdaşmamaktadır."



"Bu sözlerin bana ait olduğu ispatlanırsa istifa ederim" açıklamasına da değinen Metiner, "Bu sözü söylediğim birilerince ısrarca yazılıp çiziliyor. Benim açıkça dediğim şudur, 'Bu sözlerin, PKK'ya yakın internet sitesinde iddia edildiği üzere, Ramazan Bayramı'nda seçmenlerime yaptığım bir konuşmada geçtiği ispatlanırsa istifa ederim' demiştim. İkisi arasındaki farkı anlamayacak olanların sözüm ona gazetecilik yaptığı bir ülkede yaşıyor olmak sizce de utanç verici değil midir?" dedi.





