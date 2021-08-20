Metiner: İktidara ve Erdoğan’a yakın kimi isimlerin Taliban güzellemesi içeren yaklaşımları Erdoğan ile Ak Parti’nin duruşunu bozmaya çalışanların değirmenine su taşıyor

Eski AKP milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinin ardından Taliban’ın başkent Kabil’i ele geçirmesinin ardından iktidarın ve AKP’nin açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde ve partililere önerilerde bulundu.

Taliban’ın iktidarıyla birlikte Talibanizm tekrar gündemimizin baş köşesine oturduğunu yazan Metiner, Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin Taliban ile ilişkileri organizeli bir şekilde gündeme taşındığını öne sürdü.

Bazı çevrelerin algı operasyonu yaparak Erdoğan zihniyeti ile Taliban zihniyeti arasında özdeşlik ilişkisi kurduğunu ifade eden Metiner, “Afganistan ve Taliban üzerinden Erdoğan vurulmak isteniyor. Dahası Erdoğan’ın liderlik ettiği Ak Parti hareketinin asıl duruşu çarpıtılmak isteniyor. O yüzden bu süreçte iki önemli tavrın net bir biçimde ortaya konması Erdoğan/Ak Parti siyaseti açısından hayati bir öneme sahip” dedi.

Metiner, partinin ortaya koyması gereken tavırları şöyle sıraladı:

“Bir: AK Parti’nin dini bir devlet ideolojisine dönüştüren Taliban gibi hareketlerle zihni/siyasi hiç bir alakasının olmadığını/olamayacağını, demokrasinin ve özgürlükçü laiklik anlayışını esas alan dini ve milli değerlerle mütenasip muhafazakar demokrat anlayışın sadece Türkiye için değil İslam dünyası içinde olmazsa olmaz bir öneme sahip olduğunu yüksek sesle dile getirmesi. Bu duruş, en başından itibaren zaten AK Parti’nin üzerine oturduğu ana ilkesel duruşu oluşturuyor.

İki: Türkiye’nin Afganistan’da var olmasının iktidardakilerden bağımsız olarak ne denli büyük bir önem taşıdığının iyi anlatılması. 1921’deki Türkiye-Afganistan ittifak sözleşmesi çerçevesinde ayrıca uluslararası ve bölgesel denklemler açısından Türkiye’nin orada bulunmaklığının anlamı ve gereği esaslı bir şekilde anlatılmalı.”

“Bunun iyi anlatılması bence gereklidir. Aksi takdirde Taliban Afganistan’ıyla geliştirilecek ilişki içerde Ak Parti’nin algısını bozmaya yönelik başka bir operasyonun malzemesi haline dönüştürülebilir” diyen Metiner, geçiş sürecinde kullanılacak dil ve ortaya konulacak siyasalar konusunda dikkatli olunması gerektiğini yazdı.

“İktidara/Erdoğan’a yakın kimi isimlerin ‘Taliban’ı yanlış tanımış olabiliriz’ biçiminde bir anlamda Taliban güzellemesi içeren yaklaşımları korkarım ki Taliban üzerinden Erdoğan’ın/Ak Parti’nin duruşunu bozmaya çalışanların değirmenine su taşıyacaktır” diyen Metiner, Taliban’ın düne kadar terör örgütü olarak bilindiğini bugün ise ABD ve AB üyesi ülkelerin görüşüp müzakere yürüttüğü bir hareket konumunda olduğunu ifade etti.

“Afganistan’ın iç barışı ve istikrarı için dün terör örgütü olarak kabul edilen Taliban’ın meşru bir yönetim gücüne yükseltilmesi önemle not edilmelidir” diyen Metiner, “Türkiye’nin Afganistan’daki düzenin tesisi konusunda sağlayacağı katkı ne kadar önemli ve gerekliyse bu süreçte oynayacağı rolün yarın bir bumerang gibi dönüp kendisini vurabileceğini de hesaba katan derin bir siyasal aklı kuşanması elzemdir” diye yazdı.

“Türkiye’nin Afganistan’daki düzenin tesisi konusunda sağlayacağı katkı ne kadar önemli ve gerekliyse bu süreçte oynayacağı rolün yarın bir bumerang gibi dönüp kendisini vurabileceğini de hesaba katan derin bir siyasal aklı kuşanması elzemdir” diye yazdı.