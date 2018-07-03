Metin'den Karşıyaka'ya duygusal veda

İZMİR, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde Pınar Karşıyaka\'dan geçen sezonki ücretini yaklaşık 3\'e katlayıp ligin yeni takımı Türk Telekom\'a transfer olan Metin Türen, yeşil-kırmızılı camiaya veda etti.

Karşıyaka\'da tek sezon forma giyip gösterdiği performansla A Milli Takım\'a yükselen uzun forvet, \"Kariyerimin Ege\'deki ilk sezonu, sizlerin müthiş desteği ve sevgisiyle unutulmaz sezonlarımdan birine dönüştürdü. Pınar Karşıyaka\'nın bana verdiği bu şans belki de benim için A Milli Takım\'ın kapılarını araladı\" dedi.

Metin, sosyal medyada yayınladığı veda mesajında, \"Benim için bunların neler ifade ettiğini inanın anlatmakta zorlanıyorum. Burada geçirdiğim sezon, gösterdiğim performans artık kariyerimde yeni bir sayfanın açılmasına da yardımcı oldu. Ama lütfen şunu unutmayın; buralarda olmasam bile sizlere olan sevgim ve minnet duygularım asla azılmayacak. Karşıyaka\'ya, değerli yöneticilerine, idari kadrosuna, kulübün tüm çalışanlarına ve tabii ki basketbolu seven herkesin gönlünde farklı bir yeri olan Karşıyaka taraftarına, bana kattıklarınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum\" ifadelerini kullandı.

