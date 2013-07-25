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Fazıl Say: Gezi'nin felsefi ve derinlerde yatan bir ruhu var

'The Times'taki ilanla ilgili de biri bana sordu. Kim olduğunu bilmiyorum. Metni okudum ve fikirlere katıldığım için imzaladım'

25 Temmuz 2013 21:27

Sanatçı Fazıl Say, The Times gazetesine, Gezi Parkı eylemleriyle ilgili, sanat ve edebiyat dünyasından 30 ünlü ismin imzasıyla ilan verilmesi konusunda, "Gezi Parkı'nda milyonlarca insan, kendi özgürlükleri için kendi içsesleri doğrultusunda biraraya geldi. Bu, bir mesaj vermek içindir. The Times'taki ilanla ilgili de biri bana sordu. Kim olduğunu bilmiyorum. Metni okudum ve fikirlere katıldığım için imzaladım" dedi.

Anadolu Ajansı'ndan Lale Bildirici ve Selçuk Acar'a konuşan Fazıl Say, ilanda kendisinin de imzasının bulunduğunu hatırlatarak şunları söyledi: "Gezi'yle ilgili Türkiye 'deki ve yurt dışındaki imza kampanyaları olmak üzere iki şeye imza attım. The Times'taki ilanda da imzam var. Bir mesaj vardı. Gezi'de milyonlarca insan, kendi özgürlükleri için, kendi içsesleri doğrultusunda biraraya geldi. Bu, bir mesaj vermek içindir. The Times'taki ilanla ilgili de biri bana sordu. Kim olduğunu bilmiyorum. Metni okudum ve fikirlere katıldığım için imzaladım."

Say, The Times gazetesine ilan verilmesi fikrinin kimden çıktığıyla ilgili de şöyle konuştu: "Gezi Parkı insanlarda olağanüstü enteresan bir ruh oluşturdu. Bu toplumsal bir ruh, buna bir sanatçının katılmaması ve destek vermemesi imkansız. Türkiye'de yaşanan olaylarda 5 insan öldü. 8 bin yaralı vardı. 15 kişi gözünü kaybetti. Sinirlenip insanlar o gerginlikte ne yapabilir bilmiyorum ama araba devirmek veya cam kırmak, kimseye zarar vermek değildir. Öbüründe ise ölüler var. Ortada orantısız bir durum var. Ben Gezi Parkı'nda yaşanan olayları, akşamları ortaya çıkan çatışmalar olarak görmüyorum. Genel olarak çok daha felsefi ve derinlerde yatan bir ruh var. Orada insani bir şey söyleniyor. İnsanlar sesini duyurmak istiyor. Şu taraf bu taraf o buna bunu yaptı diye... Fakat baştan hatalar yapıldı."

Vandalizmden yana olmadığını da ifade eden Say, New York'taki Wall Street işgal eylemlerinde, polisin sert tutumuna rağmen, göstericilerin medeni şekilde tepki vermesine ilişkin soruya, "New York'ta insanların kafasına gaz bombası sıkılmış mı? İnsanların kafasına gaz attılar. Toplanan insanları polis ve şiddet yoluyla dağıttılar. Bakın New York da böyle mi yapılıyor" diye yanıt verdi.

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