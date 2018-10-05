Metin Tekin: Beşiktaş'ın en büyük sorunu

Sabah yazarı Metin Tekin, dün akşam (4 Ekim 2018) gerçekleşen Beşiktaş-Malmö FF maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Oyunu mücadele maçına çevirmek Malmö'ye avantaj getirdi" diyen Tekin, "Özellikle Ljajic çıktıktan sonra bir kenara Quaresma, bir kenara Babel'i atıp sonuç aramanın doğru olduğunu düşünmüyorum" yorumunda bulundu. Tekin, "Beşiktaş'ın en büyük sorunu hâlâ santrfor bölgesi ve Love yine beklenen performansta değildi" diye yazdı.

Metn Tekin'in, "Bu oyun Malmö'nün oyunu" başlıklı (5 Ekim 2018) yazısı şöyle:

Zaman zaman ligle beraber Avrupa kupası oynamak sizi farklı tercihlere götürebilir.

Şenol hoca da öyle yaptı. İdeal diyebileceğimiz Beşiktaş kadrosundan Quaresma, Oğuzhan ve Tolgay kenardaydı. En golcü isim Babel de keza... Bu tip takımlara karşı oyunu tam da orta saha marifetiyle alabilirsiniz.

Dün kimle oynadı Beşiktaş?

Medel ve Necip'le... Necip kötü mü oynadı, hayır ama farklı oyuncularla oynamak farklı etki yaratır. Medel ve Necip'le orta saha direnci sağladım diyebilirsiniz ancak deplasmandabile olsa orta sahayı ele geçirmeniz gerek.

Beşiktaş, çok tesadüfi ve şanssız goller yedi bu doğru. Oyun olarak baktığımızda da 3-4 pozisyon buldu ama istenen ve beklenen oyun kesinlikle bu değildi. İsveç takımları daha çok İngilizlerden etkilenerek 4-4-2 oynar ve yüksek top atarlar. Malmö bunu zaman zaman yaptı. Zaman zaman da kaptığı toplarla pas işleri yapmaya çalıştı. Artık günümüz oyunlarında fizik kaliteden çok teknik kalitenin galip geldiğini görüyoruz.

Dün akşamki oyunun kilit noktası buydu.

Oyunu mücadele maçına çevirmek Malmö'ye avantaj getirdi. Beşiktaş oyunu beceri oyununa çevirmeliydi.

Yani bireysel kaliteye...

Özellikle Ljajic çıktıktan sonra bir kenara Quaresma, bir kenara Babel'i atıp sonuç aramanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu iç sahadaki bir maçın son bölüm oyunudur.

Böyle olunca 1-0'a da 2-0'a da Beşiktaş'tan beklenen tepki gelemedi. Bu grupta herkes şu anda 3 puanda... Takım kalitesine bakarsak bu grubun favorisi hâlâ Beşiktaş'tır.

Beşiktaş'ın en büyük sorunu hâlâ santrfor bölgesi ve Love yine beklenen performansta değildi.

Yine de Şenol hocanın en az 2-3 maç daha ona 11'de şans vereceğini düşünüyorum.