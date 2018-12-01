Metin Şentürk: Para toplamak için metrolarda şarkı söyleyeceğim

Şarkıcı Metin Şentürk, eski eşiyle boşanması sonrası olaylar ve nafaka davasıyla ilgili merak edilenleri açıkladı. Şentürk, “Metrolarda şarkı söyleyeceğim para toplamak için” diye espri yaptı.

Kanal D'de yayınlanan 2.Sayfa programının haberine göre; Metin Şentürk, önceki akşam Etiler’deki sahibi olduğu kebapçıda basın mensuplarını ağırladı. Eski eşi ile olan boşanma sonrası olaylar ve yüksek nafakadan bahseden Metin Şentürk, “Metrolarda şarkı söyleyeceğim para toplamak için” diyerek espriyi patlattı.

"O kendi işine baksın"

Metin Şentürk, merak edilen nafakayla ilgili, “Nafakayı zaten mahkeme kaldırmıştı, o yüzden ödemedim. Evimin yarısını bile istedi.” dedi.

Şentürk, nafakayla ilgili avukatın açıklamasına da isyan etti. Şentürk, “O kendi işine baksın faiz yok öyle bir şey” diyerek faiz iddialarını yalanladı.

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