Metin Şentürk, Dünya Engelliler Birliği başkanı oldu

Metin Şentürk, Dünya Engelliler Vakfı tarafından Dünya Engelliler Birliği başkanlığına seçildi.

65 ülkeden 120 çatı kuruluşun katılımıyla 26 Kasım’da kurulan İstanbul merkezli Dünya Engelliler Birliği’nin (DEB) başkanlığına Metin Şentürk getirildi.

Görme engelli sanatçı, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük düşüneceğiz. Hayallerimizi hedeflerimiz haline getirip insanlık adına büyük projeler başarmaya devam edeceğiz. Adalete, kardeşliğe ve sevgiye inanarak iki yıldır üzerinde çalıştığımız Dünya Engelliler Birliği’nin tüm insanlığa büyük yararlar sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’ni esas alan DEB’in yönetim kurulunda, Türkiye dahil 15 üye ülkeden temsilci bulunuyor.