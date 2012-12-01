T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Metin Şentürk, Dünya Engelliler Birliği başkanı oldu

Metin Şentürk, 'Adalete, kardeşliğe ve sevgiye inanarak iki yıldır üzerinde çalıştığımız Dünya Engelliler Birliği’nin tüm insanlığa büyük yararlar sağlayacağına inanıyoruz' dedi

01 Aralık 2012 11:32

Metin Şentürk, Dünya Engelliler Vakfı tarafından Dünya Engelliler Birliği başkanlığına seçildi.

65 ülkeden 120 çatı kuruluşun katılımıyla 26 Kasım’da kurulan İstanbul merkezli Dünya Engelliler Birliği’nin (DEB) başkanlığına Metin Şentürk getirildi.

Görme engelli sanatçı, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük düşüneceğiz. Hayallerimizi hedeflerimiz haline getirip insanlık adına büyük projeler başarmaya devam edeceğiz. Adalete, kardeşliğe ve sevgiye inanarak iki yıldır üzerinde çalıştığımız Dünya Engelliler Birliği’nin tüm insanlığa büyük yararlar sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’ni esas alan DEB’in yönetim kurulunda, Türkiye dahil 15 üye ülkeden temsilci bulunuyor.

ETİKETLER

metin şentürkdünya engelliler vakfıdünya engelliler birliği

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24