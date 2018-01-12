Metin Oktay Tesisleri'ne peyzaj

İSTANBUL, (DHA)- TAKIMLA birlikte Antalya kampında bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim\'in Metin Oktay Tesisleri\'nde çevre düzenlenmesi, bakım-onarım ve temizlik isteği yerine getirildi.

TERİM RİCA ETTİ, BAŞKAN YAPTI

Terim\'in ricası üzerine Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, Park- Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü\'nü görevlendirerek gerekli çalışmaların yapılması talimatını verdi ve tesislerin içindeki bahçenin görünümü değişti. Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde ağaçlandırma, genel peyzaj, budama, çim biçme ve çevre temizliği işlemleri gerçekleştirildi.

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