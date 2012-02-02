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Spor

Metin Oktay anıldı İSTANBUL (A.A)

02 Şubat 2012 13:04

-Metin Oktay anıldı İSTANBUL (A.A) - 02.02.2012 - Galatasaray Kulübü, ''Taçsız Kral'' lakaplı efsane futbolcusu Metin Oktay'ı doğum gününde andı. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yayımlanan anma mesajında, 2 Şubat 1936'da İzmir'de doğan Oktay'ın, futbolculuğu, Galatasaraylılığı ve kişiliğiyle yeni nesillere örnek olmaya devam ettiği belirtilerek, ''Taçsız Kral, 1991'de bir trafik kazasıyla aramızdan ayrılmasa bugün 76 yaşına basacaktı. Türk sporuna ve Galatasaray'a kattığı değerle kalplerde ölümsüzleşen Metin Oktay'ı bir kez daha sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz'' denildi.

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