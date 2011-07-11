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METİN LOKUMCU KALP KRİZİNDEN ÖLMÜŞ TRABZON (A.A)

11 Temmuz 2011 15:04

-METİN LOKUMCU KALP KRİZİNDEN ÖLMÜŞ TRABZON (A.A) - 11.07.2011 - Trabzon Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Artvin'in Hopa ilçesindeki olaylar sırasında hayatını kaybeden emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun kalp krizi sonucu öldüğü yönünde rapor düzenledi. Alınan bilgiye göre, Trabzon Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Hopa ilçe merkezinde gerçekleştirilen AK Parti mitingi öncesinde çıkan olaylar sırasında hayatını kaybeden Metin Lokumcu'nun otopsisini tamamladı. Otopsi raporda, Lokumcu'nun vücudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmadığı, kalp krizi sonucu öldüğünün belirlendiği belirtildi. Rapor, soruşturmayı yürüten Hopa Cumhuriyet Savcılığına gönderildi. AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Artvin'in Hopa ilçesinde 31 Mayıs 2011'de yaptığı miting öncesi ''Ezilenlerin Sosyalist Partisi'', ''Halkevleri'', ''Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP)'' yazılı pankart ve flamalar taşıyan grup, Cumhuriyet Meydanı'nda gösteri düzenlemiş, başta hidroelektrik santrallerinin yapımının durdurulması olmak üzere çeşitli konularda pankartlar açıp slogan atan gruba polis müdahale etmişti. Yaşanan arbedenin üzerine polis, taş ve çeşitli maddeler atan gruptakileri biber gazı ve su sıkarak dağıtmaya çalışmış, bu sırada Cumhuriyet Meydanı yakınında yere düşen emekli öğretmen Metin Lokumcu, kaldırıldığı Hopa Devlet Hastanesinde kurtarılamamıştı.

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