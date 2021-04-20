Metin Lokumcu davası öncesi Trabzon'da yürüyüş, miting ve basın açıklaması yasaklandı

Trabzon Valiliği kentte 21 Nisan'da görülecek Metin Lokumcu davası öncesinde pandemi gerekçesiyle eylem yasağı getirdi.

Artvin’in Hopa ilçesinde 2011 yılında ilçeyi ziyaret eden dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan'ı protesto eylemlerine polis müdahalesi sırasında atılan biber gazından etkilenerek yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümüne ilişkin davanın duruşması 21 Nisan'da Trabzon’da görülecek.

Ancak Trabzon Valiliği duruşması öncesi 25 Nisan 23.59’a kadar süreyle tüm yürüyüş, miting, basın açıklaması vb. etkinliklere yasak getirdi.

Metin Lokumcu Davası için açılan sosyal medya hesabından yapılan açıklamada karara tepki gösterilerek "21 Nisan'da Trabzon Adliyesi'nde görülecek davamız öncesi, Trabzon Valiliği pandemiyi bahane ederek 'yürüyüş, miting, basın açıklaması vb' etkinlikleri yasakladı. Lebalep kongreye değil; maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak adalet aramaya gidiyoruz!" denildi.

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