-METİN KİLCİ'YE 3 YIL HAPİS İSTEMİ ANKARA (A.A) - 07.12.2010 - Halen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapan eski Özelleştirme İdaresi (ÖİB) Başkanı Metin Kilci'nin de aralarında bulunduğu 10 kişinin, Et ve Balık Kurumu Manisa Et Kombinasının özelleştirilmesiyle ilgili olarak ''müzayedeye hile ve fesat karıştırdıkları'' iddiasıyla 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi. Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar ve avukatları ile şikayetçilerin avukatı katıldı. Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı Halil Selçik, sanıkların, Et ve Balık Kurumu Manisa Et Kombinasının varlık satışı yöntemiyle özelleştirilmesiyle ilgili olarak yasalara aykırı davrandıklarını öne sürdü. Savcı Selçik, sanıkların, lehlerine olan 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 64/1. Maddesi delaletiyle ''müzayedeye hile ve fesat karıştırmak'' suçunu düzenleyen 366/2. Maddesi uyarınca 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Duruşma, sanıklar ve avukatlarına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilerek ertelendi. -İDDİANAME- İddianamede, Manisa Et Kombinasının 2004'te, ''kurban bağışı kesim ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı'' iddiasıyla açılan davanın da sanıkları arasında bulunan sanık Mahmut Ay'ın sahip olduğu et firmasına devredildiği belirtildi. Özelleştirme sözleşmesinde, ''alıcının 3 yıl içinde, herhangi bir sınai dalında en az 2 milyon dolarlık yatırım yapacağı'', ''en az 50 personel istihdam edeceği'' ve ''yatırımları gerçekleştirmeden, 3 yıl süreyle kombina gayrimenkullerini satamayacağı'' koşullarının bulunduğuna dikkat çekilen iddianamede, firmanın, kombinayı devralmasından sonra 3 kez sözleşmenin tadili talebinde bulunduğu bildirildi. Firmanın üçüncü talebi kabul edilerek, kombina gayrimenkullerini devir imkanı getiren tadil edilmiş sözleşmenin ÖİB yetkililerince imzalandığına yer verilen iddianamede, ''bu suretle, firmaya, hiçbir yatırım yapmadan, istihdam şartını yerine getirmeden ve 3 yıllık süreyi beklemeden, kombina gayrimenkullerini satma olanağı sağlandığı'' kaydedildi. Cezai şarta 20 gün kala tadil müracaatında bulunulduğu, Özelleştirme Yüksek Kurulunun ise 8 gün kala karar aldığı ifade edilen iddianamede, böylece firmanın 378 bin ABD doları ceza ödemesinin önüne geçildiği savunuldu. Firmanın da yeni sözleşmeye dayanarak, Haziran 2005'te tesisi başka firmaya devrettiği kaydedilen iddianamede, net zarar tespitinin mümkün olmadığı, ancak ekspertiz raporu esas alındığında, koşulların değiştirilmesiyle 2 milyon 380 bin 464 ABD doları kamu zararına yol açıldığından söz edilebileceği belirtildi. İddianamede, şikayetçiler Sabahattin Uyar, Adnan Serpen ve Süheyla Ertosun'un, kombinanın ''üçüncü şahıslara satılmaması ve devredilmemesi'' ile bir diğer maddeyi ağır bularak, ihaleye katılmadıklarını dilekçeyle bildirdikleri de ifade edildi.