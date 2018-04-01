Metin Hara anlattı; Adriana Lima'yla ilişkisi nasıl başladı?

Yazar Metin Hara, Victoria's Secret modeli Adriana Lima ile ilişkisinin nasıl başladığını anlattı. Lima'nın kendisine danışan olarak değil tanışmak için geldiğini söyleyen Hara, "Adriana Lima benim ismimi duyduktan sonra menejeri aracılığıyla bana ulaştı ve bu sayede tanıştık" dedi.

Hara, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adriana İstanbul'dayken uçağı kaçırıyor ve bu bizim tanışmamızı sağlıyor. Ben de o sırada insanlara 'ateşte yürüme' eğitimi veriyordum. Yüzüm gözüm kapkara... Daha sonra buraya geldim ve bir şekilde birbirimizi tanıma şansımız oldu"

Güneri Civaoğlu'nun CNN Türk ekranlarında sunduğu Şeffaf Oda programının bu haftaki konukları Metin Hara ve İclal Aydın oldu.



Metin Hara, son kitabı hakkında açıklamalarda bulunurken, Victoria's Secret modeli Adriana Lima ile yaşadığı aşk hakkında da ilk kez çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Güneri Civaoğlu'nun 'Şimdi senin yaşadığın aşk sebebiyle Türkiye'de ve dünyada binlerce hatta milyonlarca insanın seni kıskandığını düşünüyorum. Bunun da negatif bir yüklemesi olduğunu düşünerek nazar boncuğu taşıyor musun diye soruyorum. Büyük aşk yaşıyor musunuz? Dışarıdan bir sürü insanın sizi kıskandığını düşünüyor musun?' sorusu üzerine Metin Hara, şunları söyları söyledi:

"Bugüne kadar yazılan çizilenleri çoğu doğru değil, ve ben bir kez bile konuşmadım. Benim hayatım ve varoluşumla ilgili doğruları yansıtmıyor. Ben de kıskanılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama bu devirde bu kadar farklılıklara, mesafeye ve haber kirliliğine rağmen bu aşkı yaşıyor olmak çok değerli. Bugüne kadar bir çok kez ayrıldığımız haberleri çıktı, hamilelik iddiaları ortaya atıldı. Dışarıdaki bu kadar haber kirliliğine rağmen biz ilişkimizi sürdürüyoruz. Hiç ayrılmadık. Bu konuda izleyicilerin de basının da sevenlerimin de ne tür demeçler verip vermeyeceğimi bildiğini umuyorum. Beni tanıyanların kalbine güveniyorum. Yabancı basında da ilişkimize ilgi yoğun. Ama oradaki haberler buradakiler gibi değil. Yan yanalardı, çok mutlulardı, birliktelerdi şeklinde veriliyor"

"Bugüne kadar benim ve karşımdaki insanın itibarımı zedeleyecek binlerce senaryo üretildi. Ve bir tanesinde 'bu insanlar aşık' denmedi. Ama aşkın, saflığın, güzelliğin kazanacağını göstermek için geri adım atmayacağız. Karşımdaki insan da bu konularda oldukça değerli ve deneyimli biri. O yüzden nolursa olsun biz mutluyuz."

Hara, kitabı çıktıktan sonra sık sık Los Angeles'a gittiğini ve burada birçok iş adamı, oyuncu ve ünlü isimle tanıştığını ve 4 senedir bu insanlarla çalışmalar yürüttüğünü anlattı. Bu sayede isminin duyulduğunu anlatan Hara, bu süreçte Adriana Lima ile tanıştığını anlattı. Hara, Lima'nın kendisine danışan olarak değil tanışmak için geldiğini, 'Adriana Lima benim ismimi duyduktan sonra menejeri aracılığıyla bana ulaştı ve bu sayede tanıştık' dedi.

Hara Adriana Lima ile tanışma hikayelerini söyle anlattı: "Adriana İstanbul'dayken uçağı kaçırıyor ve bu bizim tanışmamızı sağlıyor. Ben de o sırada insanlara 'ateşte yürüme' eğitimi veriyordum. Yüzüm gözüm kapkara... Daha sonra buraya geldim ve bir şekilde birbirimizi tanıma şansımız oldu"

