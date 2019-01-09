Metin Göktepe, ölümünün 23. yılında mezarı başında anıldı

Haber izlemek üzere gittiği Alibeyköy’de polislerce gözaltına alınan ve dövülerek katledilen gazeteci Metin Göktepe, ölümünün 23. yılında Esenler’de bulunan Kemer Mezarlığı’ndaki gömütü başında anıldı. Törende konuşan Göktepe’nin ablası Meryem Göktepe, “Metin’in öldürüldüğü o günden bugüne değişen hiç bir şey yok. Bugünde gazetecilerin gazeteciliği öldürülüyor” dedi.

Cumhuriyt'ten Mehmet Kızmaz'ın haberine göre Ümraniye E Tipi Cezaevi’nde yaşamını yitiren Orhan Özen ile Rıza Boybaş’ın 8 Ocak 1996 tarihinde yapılacak cenaze törenini haberleştirmek için gittiği Alibeyköy’de polislerce gözaltına alınan ve dövülerek katledilen Evrensel gazetesi muhabiri Metin Göktepe mezarı başında anıldı.

Anmaya, Göktepe’nin ailesi, meslektaşları, çalışma arkadaşları, CHP İstanbul Miletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski HDP miletvekili Levent Tüzel, EMEP Başkanı Selman Gürkan, Cumartesi Anneleri, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Başkanı Gökhan Durmuş, DİSK Basın-İş Başkanı Faruk Eren katıldı. Göktepe ve yaşamını yitiren diğer gazeteciler için saygı duruşunda bulunulurken mezara Evrensel gazetesi ile karanfiller bırakıldı. Göktepe’nin annesi Fadime Göktepe sağlık sorunlarına karşın anma etkinliğine katıldı.

Gelinen nokta ortada

Törende konuşan Göktepe’nin ablası Meryem Göktepe, o günden bugüne gazeteciliğin geldiği noktanın, demokrasinin de nerelerde olduğunun bir yansıması olduğu ifade ederek, “Artık bir Metin Göktepe gazeteciliği anlayışı var. O gün Metin Göktepe’ye sahip çıkan genç gazeteciler, şu an 50’li yaşlarındalar ve ısrarlarını hâlâ devam ettiriyorlar. Metin, gerçeğin peşinden koşan genç bir gazeteciydi” dedi.

CHP İstanbul Miletvekili Sezgin Tanrıkulu ise ölümlerin ve katliamların takvim sayfalarına sığmadığı bir dönem yaşanıldığını anlattı.

Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat da 150’yi aşkın gazetecinin tutuklu olduğunu anımsatarak, “Aslında biz burada her yıl halkın haber alma halkının mücadelesine bir kez daha sahip çıkıyoruz” dedi.

TGS Başkanı Gökhan Durmuş da, “23 yıl önce de gazeteciler öldürülüyordu, bugün yine de öldürülüyor, tutsak ediliyor. Bu 23 yılda gazeteciler için çok şey değişmedi ama bir şey daha değişmedi. O da, gazeteciler arasında gerçeği halka ulaştırma kaygısıyla hareket eden Metin’ler eksilmemesidir” diye konuştu.

DİSK Basın-İş Faruk Eren ise “Bu yıl daha çok umutluyuz çünkü hakikati anlatanlardan, gazetecilerden çok korkuyorlar” dedi.