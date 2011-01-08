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Metin Göktepe ölümünün 15. yılında anıldı

Gazeteci Metin Göktepe ölümünün 15. yılında, İstanbul Esenler’deki mezarının başında anıldı.

08 Ocak 2011 02:00

T24 - Gözaltında dövülerek öldürülen gazeteci Metin Göktepe, ölümünün 15. yılında mezarı başında anıldı. Törene faili meçhul cinayetlerde yakınlarını kaybedenlerin oluşturduğu Toplumsal Bellek Platformu üyeleri de katıldı.

Gazeteci Metin Göktepe ölümünün 15. yılında, İstanbul Esenler’deki mezarının başında anıldı.

Törene Göktepe'nin ailesinin yanı sıra bir çok gazeteci arkadaşı da katıldı.

Gazeteci Alper Turgut, "Hâlâ gazeteciler gözaltına alınıyor, hâlâ gazeteciler tutuklanıyor, hâlâ gazeteciler ölüyor. Mesleğimiz açısından ilerleme değil gerileme söz konusu. Gözaltına alınırdık, birlikte coplanırdık, kaybedeceğimizi düşünmedik. Fotoğraflar çekerdik ama birlikte fotoğraf bile çektirmemiştik. Hiç beklemediğimiz bir olaydı." diye konuştu.

Faili meçhul cinayetlerde ölen aydınların yakınlarının oluşturduğu Toplumsal Bellek Platformu üyeleri de Göktepe'yi anma törenindeydi.

İlhan Erdost'un eşi Gül Erdost, "Bizim geniş ailemizde Metin Göktepe de oldu. Maalesef hiç büyümesini istemediğimiz geniş ailemizde" şeklinde konuştu.

Törende, Göktepe'nin mezarına kırmızı karanfiller bırakıldı, gazetecilerin artık öldürülmemesi ve işkence görmemesi için çağrı yapıldı.

Evrensel gazetesi muhabiri Metin Göktepe 1996'da gittiği bir haberde gözaltına alınmış ve dövülerek öldürülmüştü. Göktepe'nin ölümünden sorumlu tutulan 6 polise 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmişti.


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