Gözaltındayken öldürülen gazeteci Metin Göktepe anılıyor. Göktepe için ailesi, meslekdaşları, ve davanın takipçileri bugün mezarı başında olacaklar.

Göktepe, bundan tam 17 yıl önce 8 Ocak 1996 günü öldürülmüştü.

Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe, "mutlaka ben izlemeliyim arkadaşlar" diyerek, Ümraniye Cezaevi'nde öldürülen tutukluların cenazesini izlemek üzere Alibeyköy'e gitmişti. Ancak polis tarafından gözaltına alınmış ve dövülerek öldürülmüştü. Cansız bedeni gözaltına alındığı eyip kapalı spor salonunun bahçesinde bulunmuş, duvardan düşerek öldüğü iddia edilmişti.

Göktepe için, bugün saat 11'de anma töreni yapılacak. Törene, CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı, başkan yardımcıları ve ilçe başkanları da katılacak.

Metin Göktepe, Esenler Atışalanı Kemer Mezarlığı'ndaki mezarı başında anılacak.