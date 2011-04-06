-METİN ATAÇ TANIK OLARAK DİNLENECEK İSTANBUL (A.A) - 06.04.2011 - ''Kafes eylem planı'' ve ''Amirallere suikast'' iddialarına ilişkin davalarla birleştirilen ''Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat'' davasında tutuklu sanıklar Faruk Akın ve Sinan Efe Noyan'ın avukatı İrfan Sütlüoğlu'nun, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Metin Ataç'ın duruşmada tanık olarak dinlenilmesi talebi kabul edildi. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tanık olarak dinlenen Şefik Kesim, olay tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli komiser olduğunu belirterek, Poyrazköy kazılarına katıldığını, aramanın 7 gün sürdüğünü ancak tüm aramalarda yer almadığını söyledi. Sanık Levent Bektaş'ın, aramanın yapılacağı yerin adres çalışmasının nasıl yapıldığını sorması üzerine Kesim, ''Adres çalışması Google Earth'ten ve açık kaynaklardan yapıldı. Beykoz Tapu Müdürlüğünden tapu kayıtları alındı'' dedi. Bektaş'ın, ''Deniz Kuvvetleri Komutanlığına kayıtlı 'Kurs Su Altı Komutanlığı' diye bir yer yok. Bu adres Google'dan bulunamaz. Olmayan bir yeri nasıl bulabiliyorlar? Ellerinde bir kıstas olmadan diğer parseli nasıl seçebiliyorlar? Google'dan indirilmiş bir harita kullandınız mı?'' sorusuna karşılık da Kesim, böyle bir harita kullanmadıklarını belirtti. Bazı sanıkların avukatı Celal Ülgen'in, ''İmzasız ihbar mektupları ne kadar sıklıkla geliyor? Böyle bir ihbar mektubu geldiğinde hemen tahkikat yapar mısınız?'' sorusu üzerine de Kesim, sayı konusunda bir şey söyleyemeyeceğini ifade ederek, ''Tabii ki bir gün içerisinde tahkikat yapılmaz. Ancak ihbar mektubundan önce, bir başka ihbar mektubu daha gelmişti ve söz konusu mektupla ilgili soruşturma açılmıştı. O yüzden bu son ihbar mektubunun ardından tahkikata başladık'' şeklinde konuştu. Avukat Ülgen'in, ihbarcılarla ilgili bir araştırma yapılıp yapılmadığını sorduğu Kesim, araştırma yapıldığını ve iki IP adresinin tespit edildiğini belirterek, şöyle devam etti: ''İhbar mektuplarının birinin internet kafeden, diğerinin ise kablosuz bir ağ ortamından atıldığı belirlendi. İnternet kafeden mektubu kimin gönderdiğini tespit edemedik. Kablosuz ağ sahibinin ise ifadesini aldık. Ancak kablosuz ağ şifresiz olduğu için ihbar mektubunun başkaları tarafından gönderilmiş olduğu tespit edildi. Bu nedenle kim tarafından gönderildiği net değil.'' Ülgen, tanığın kendisini ve arkadaşlarını koruduğunu savunarak, bu nedenle başka sorusu olmadığını ifade etti. Bunun üzerine Kesim, ''Bu sizin değerlendirmeniz'' dedi. Savcı Nuri Ahmet Saraç'ın, ''Arama yapılan bölgedeki mühimmatın bulunduğu toprağın yapısı nasıldı?'' sorusuna Kesim, ''Yeni yağmur yağdığı için toprak yumuşaktı. Hatırladığım kadarıyla mühimmatın bulunduğu alandaki toprağın üzerinde çim vardı'' yanıtını verdi. -AVUKAT SÜTLÜOĞLU'NUN TALEBİ- Duruşmada söz alan tutuklu teğmenler Faruk Akın ve Sinan Efe Noyan'ın avukatı İrfan Sütlüoğlu, müvekkillerinin, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Metin Ataç ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit'e suikast iddiasıyla yargılandığını hatırlattı. Bununla ilgili Metin Ataç'ın avukatına ulaştığını ve Ataç'ın tanık olarak dinlenilmesi yönünde istekte bulunduğunu aktaran Sütlüoğlu, bu isteğinin Ataç tarafından kabul edildiğini söyledi. Avukat Sütlüoğlu, Ataç'ın tanık olarak dinlenilmesi konusunda aralarında muvafakat olduğunu belirterek, Ataç'ın 11 Nisan Pazartesi günü görülecek duruşmada tanık olarak dinlenilmesine karar verilmesini talep etti. Aralarında bir uzman çavuşun da bulunduğu 4 tanığın dinlenmesinin ardından Mahkeme Heyeti Başkanı Vedat Yılmazabdurrahmanoğlu, avukat Sütlüoğlu'nun Ataç'ın dinlenilip dinlenilmeyeceğini tekrar sorması üzerine, ''Getirin dinleyelim'' dedi. Metin Ataç, 11 Nisan Pazartesi gününe ertelenen duruşmada tanık olarak dinlenilecek.