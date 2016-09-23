Metin Altıok Şiir Ödülü'nü Tuğrul Tanyol aldı

2008 yılından bu yana Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından verilen Metin Altıok Şiir Ödülü’nün kazananı açıklandı.

Seçici Kurulu’nda Doğan Hızlan, Hilmi Yavuz, Ahmet Telli, Haydar Ergülen, Şükrü Erbaş, Ali Cengizkan ve Eray Canberk’in olduğu Metin Altıok Şiir Ödülü, Gelecek Günlerin Şarabı kitabıyla Tuğrul Tanyol'a verildi.

Ödülün veriliş gerekçesi şu sözlerle açıklandı:

“Belleğin, unutuş ve yabancılaşma yalnızlığında çırpınmasını; varoluşun, güncelin sığlığı ile onurlu bir gelecek arzusu arasında bunalmasını; ölüm korkusu ve zaman acısının insana hayatı yeniden sevdirmesini, son derece yalın bir dille şiire dönüştürmedeki başarısı nedeniyle, 9. Metin Altıok Şiir Ödülü’nün, Tuğrul Tanyol’a verilmesi uygun görülmüştür.”

Tuğrul Tanyol'un Eserleri

Elinden Tutun Günü (1983)

Ağustos Dehlizleri (1985)

Sudaki Anka (1990)

Oda Müziği (1992)

İhanet Perisinin Soğuk Sarayı (1995)

Büyü Bitti(2000)

Her Şey Bir Mevsim (2006)

Öncesi ve Sonrası (2012)

Yedi Kitaptan Seçtiklerim (2012)