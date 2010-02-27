T24 - Özel bir TV kanalında yayınlanan ''Papatyam'' adlı dizideki ''Kasap'' rolü ile beğeni toplayan ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Metin Akpınar'a, ''Yılın Ahi Sanatçısı'' ödülü verildi.





Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz, Sefaköy'deki dizi setinde ziyaret ettikleri Akpınar'a ahi elbisesi olan şedi kuşattı, ayrıca beratını verdi.





Palandöken, törende yaptığı konuşmada, ''Usta sanatçılığınızla esnafı topluma sevdirdiğiniz 'Papatyam' dizisi esnafın moral kaynağı oldu. Türkiye'deki 4 milyon esnaf ve sanatkarın gönlünde taht kurdunuz. Esnafımız şu kriz döneminde bu diziyle hem moral buldu hem de mesleği ile gurur duymaya başladı. İşte o binlerce esnaf üyelerimizin yoğun isteği üzerine yönetim kurulumuz sizi 'Yılın Esnaf Sanatçısı' seçmeyi kararlaştırdı'' dedi.





Metin Akpınar da ''Sizin derneğinizin ve 3 milyon esnafın temsilcisi olmak ve çok eski, sağlıklı olduğuna inandığım 'Ahi Kültürü'nün insanı olmak benim için çok daha ciddi bir gurur kaynağıdır. Saygı ve sevgiyle bu ödülü kabul ediyorum'' diye konuştu.