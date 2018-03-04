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Kültür-Sanat

Metin Akpınar, 'telif' davasını kaybetti: Oyuncunun herhangi bir hakkı yok!

Kadir İnanır, Tarık Akan, Ayşen Gruda ve Lale Mansur gibi isimler, telif hakkı tartışmasına katılmıştı

04 Mart 2018 11:39

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Yeşilçam oyuncularının "telif hakkı" mücadelesi, Metin Akpınar'ın açtığı dava ile boyutlandı. Akpınar'ın Salak Milyoner, Köyden İndim Şehire ve Mavi Boncuk filmleri için Kanal 7 ve Star TV'ye açtığı dava, "Oyuncunun herhangi bir hakkı yok" denerek reddedildi. Söz konusu karar, sinema camiasında tepkiyle karşılandı. 

Davalı kanalın cevap dilekçesinde şu sözlere yer verildi:

"Filmler, 1972-1974 yapımı. Eserlerin koruma süresi geçmiş ve 20 yıl sonra alenileşmiştir. Davanın reddini isteriz."

"Yeşilçam uyanıyor"

2011 yılında Yeşilçam oyuncuları, telif haklarını alamadıkları için televizyon kanallarına dava açacaklarını duyurmuştu. Aralarında Halil Ergün, Kadir İnanır, Lale Mansur, Tarık Akan, Nur Sürer, Rutkay Aziz, Meral Orhonsoy, Aytaç Arman, Nejat İşler, Özkan Uğur ve Hülya Koçyiğit'in de bulunduğu isimler, "Yeşilçam uyanıyor" sloganıyla harekete geçmiş, yasal haklarını Sinema Oyuncuları Meslek Birliği BİROY'a devretmişti. 2 bin filmin yayınlanmasının durdurulabileceği gündeme gelmişti.

Ayşen Gruda ve
Münir Özkul da tepki göstermişti 

Usta oyuncu Ayşen Gruda da, çevirdiği birçok filmin televizyon kanallarında defalarca gösterildiğini ancak kendilerine herhangi bir telif hakkı verilmediğine dikkati çekmişti. Eski rol arkadaşlarından Münir Özkul'un ölümünün ardından konuşan Gruda, şunları söylemişti:

"Hepimizin başı sağ olsun. Türkiye'nin başı sağ olsun. Kafam takılan şeyler var. Neden öldükten sonra bu kadar vavelya kopartılıyor. Neden yaşarken büyük büyük insanlar anılmıyor. Bir şey daha... Acaba telif haklarını alabilecek mi? Bunun cevabını kim verecek bana? Bütün hayatım boyunca onunla oynadım. Bu arada hayat devam ediyor. Onu seyirciler fazlasıyla tanıyor. Klişe şeylerden nefret ediyorum. İnsanlar yaşarken iyi yaşamaları için hükümetlerin devletin onun arkasında yanında olması gerektiğini düşünüyorum." 

"Ayıp denen bir şey var"

Ayşen Gruda, "Böyle bir serzenişi var mıydı?" şeklindeki soruya ise "Vardı. Hepimizin vardı. Halk bunu bilmiyor. Zannediyorlar ki, oynadıkça para alıyoruz. Ayıp denen bir şey var. Türkiye'de ayıp mayıp, vicdan... Nereye saklandı bilmiyorum..." yanıtını vermişti.

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