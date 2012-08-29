Metin Akpınar: Orhan Pamuk da kimmiş! Ben de ondan bıktım

Metin Akpınar CNN Turk'de yayınlanan 'Aykırı Sorular' programına konuk oldu. Metin Akpınar Kürt sorununa dair çözüm önerileri sunarak Orhan Pamuk'u sert bir biçimde eleştirdi.

Akpınar, Kürt sorununda önemli bir aşamanın geçildiğini kaydederek, çözümün demokratik bir düzende bulunabileceğini söyledi. Sorunun artık Türk kimliği içinde bir çözüm bulunamayacığını da ekleyen Akpınar "Türkiyelilik" kavramına karşı olmadığını söyledi. "Artık bu topluma Türk kavramının etnik bir içeriğinin olmadığını anlatamayız, bence bu aşıldı" diyen Akpınar yeni anayasaya işaret etti. "Yeni anayasada Türkiye Türklerden ve Kürtlerden müteşekildir, Türkiye’nin dili Türkçe ve Kürtçedir mi demeli yoksa daha yuvarlak bir ifadeyle allayıp pullayıp mı halletmeli?" diye soran Metin Akpınar çözümün "empati, biz kültürü ve demokrasi" ile mümkün olacağını söyledi.



Atatürkçüyüm ama kemalist değilim



Cumhuriyetçi kimliği üzerine de konuşan Akpınar, "Ben bir Atatürkçüyüm ama Kemalist değilim. Ben bağnaz Kemalistçilere de Komünistlere de karşıyım" dedi. "Yeni CHP’nin Atatürk’ün partisi olup olmadığı konusunda endişelerim var" diyen Akpınar, "CHP’deki kargaşanın bir an önce çözülmesi gerekiyor" şeklinde konuştu. Akpınar bir soru üzerine de "Cumhuriyet’in dini İslam’dır" açıklamasında bulundu.



'Orhan Pamuk kimmiş ya!'



Programda dünyaca ünlü Nobelli yazar Orhan Pamuk’a yönelik sert eleştiriler de yönelten Metin Akpınar "Orhan Pamuk kimmiş ya!" dedi. Pamuk’un Kemalist elitleri eleştiren röportajın gündeme gelmesiyle hayli sinirlendiği gözlenen Metin Akpınar "ben de Orhan Pamuk’tan bıktım" şeklinde konuştu.

İşte Enver Aysever ile Metin Akpınar arasındaki o çarpıcı diyaloglar:

Orhan Pamuk röportajında "Türkiye’de tepeden bakan Kemalist şımarık tiplerden bıktık" mealinde şeyler söyledi. Dünya çapında bir yazarın bu sözleri yankı uyandırdı...

Ben de bu sözlerin dünya çapında oluşunu dehşet ve ibretle karşılıyorum. Bu popüler kültür bizim canımıza okudu. Sen hem eski ile yeni kar hem de bana yeni birşey anlatıyomuş gibi yaz. Hem de Atatürk’ün kafasına sıçan martıları dolaştır dolaştır Atatürk’ün kafasına ettir. Sonra da senin kültürün gelişmiş olsun ötekisi de popüler pis kültür olsun... Vay efendim vay... Orhan Pamuk kimmiş ya!

Kimmiş?

Pamuk!

Sevmiyor musunuz?

Sevmiyosun değil ama yaptığı işi okuyorum. Ama bu söylemde bana verdiği hiç bir şey yok. Aldığı ödülü de güle güle kullansın...

Okuyor musunuz Orhan Pamuk’u?

Okuyamıyorum... Okunmuyor bence. Bir kaç tanesini okumaya çalıştım ama istismar seziyorum... ’Atatürk şunları yapmış Atatürkçüler şudur, Atatürkçüler budur... Ben artık Atatürkçülerden bıktım... ’ Daha sen yeni geldin ama ben de Orhan Pamuk’tan bıktım...