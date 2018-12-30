Metin Akpınar ilk imzasını attı

Halk TV'deki açıklamalarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkışının ardından hakkında soruşturma baştılan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan tiyatro sanatçısı Metin Akpınar, Bostancı Şehit Semih Balaban Polis Merkezi'ne gelerek imza verdi.

İlk imzasını atmak için saat 14.50'de polis merkezine gelen Akpınar'a avukatları ve yardımcısı eşlik etti. Sanatçı polis merkezinden ayrılırken gazetecilere, "Geldik imzamızı attık. Görevimizi yerine getirdik" dedi. Bu arada kendisini gören bazı hayranlarıyla fotoğraf çektiren Metin Akpınar daha sonra geldiği araçla polis merkezinden ayrıldı. (DHA)