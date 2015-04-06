Meteroloji'den şiddetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege'de görülecek kuvvetli yağışlara karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji’den yapılan duyuruda Trakya’da gece başlayan yağışların bugün öğle saatlerinde Edirne ve Kırklareli'nde, akşam saatlerinde İzmir, Çanakkale ve Tekirdağ'da gece ve sabahın ilk saatlerinde ise Balıkesir, Bursa, Yalova ve İstanbul'da kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek su baskını ve yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı uyarısında bulunuluyor.