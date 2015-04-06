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Yaşam

Meteroloji'den şiddetli sağanak uyarısı

Şiddetli yağışın Türkiye'nin batısında etkili olması bekleniyor

06 Nisan 2015 13:06

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege'de görülecek kuvvetli yağışlara karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji’den yapılan duyuruda Trakya’da gece başlayan yağışların bugün  öğle saatlerinde Edirne ve Kırklareli'nde, akşam saatlerinde İzmir, Çanakkale ve Tekirdağ'da gece ve sabahın ilk saatlerinde ise Balıkesir, Bursa, Yalova ve İstanbul'da kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek su baskını ve yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı uyarısında bulunuluyor.

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