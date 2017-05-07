Meteroloji'den şiddetli rüzgar uyarısı

Meteroloji Genel Müdürlüğü Akdeniz'de Kaş-Kumluca arasında fırtınamsı rüzgar beklendiği bildirildi.

CNN'de yer alan habere göre, Meteroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de bugün havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Bölgede hava sıcaklığı 1 ila 2 derece artacak. Rüzgar, kuzey ve batı, öğle saatlerinden itibaren güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

Akdeniz'de ise Kaş-Kumluca arasında batıdan fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar, bu bölgede 5 ila 7 kuvvetinde esecek ve dalga yüksekliği 3 metreye kadar çıkabilecek.

Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.