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Yaşam

Meteroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteroloj, Marmara'da kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu

08 Eylül 2014 15:57

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Ankara'nın kuzey kesimleri ve Sinop çevrelerinde yarın yerel olarak kuvvetli yağışların etkili olacağını açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafında yapılan açıklamada, "Marmara'nın doğusu ( Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve İstanbul Anadolu Yakası), Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Ankara'nın kuzey kesimleri ve Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (20-50 mm) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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