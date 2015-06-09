T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Meterolojiden kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada dolu, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı önlem alınması istendi

09 Haziran 2015 22:33

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara ve çevresinde, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Bursa, Bilecik ve Kütahya'da gökgürülülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Yaşanabilecek olumsuzluklara (dolu, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
 

Ankara ve çevresinde yerel gök gürültülü sağanak yağış
 

Ankara'nın güneybatı ilçelerinde (Haymana, Bala ve Polatlı) başlayan gök gürültülü sağanak yağışların 15:30-19:00 saatleri arasında Ankara il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.
 

Çanakkale, Balikesir, İzmir ve Manisa'da gökgürültülü sağanak yağış 
 

İzmir ve Balıkesir radarından alınan son veriler ve yapılan son değerlendirmelere göre: Çanakkale'nin güneydoğu ilçeleri (Çan, Yenice, Bayramiç), Balıkesir ilinin güney ve doğusu (Balya, İvrindi,Savaştepe, Bigadiç,Dursunbey ve Sındırgı), İzmir ilinin kuzey ilçeleri (Bergama, Kınık) ve Manisa ilinin kuzeyinde (Manisa merkez, Saruhanlı, Akhisar, Soma, Gördes, Kırkağaç) gökgürülülü sağanak yağış bekleniyor.
 

Marmara'nin güneyindeki kuvvetli yağışlara dikkat
 

İzmir ve Balıkesir Radarından alınan son görüntüler ve yapılan meteorolojik analizlere göre: Bugün öğleden sonra Balıkesir ve Bursa'nın güneyi ile Bilecik ve Kütahya'da meydana gelecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

 

ETİKETLER

meterolojiyapmursağanak yağışAnkaraÇanakkaleBalıkesirİzmirManisaBursaBilecikKütahya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24