Meterolojiden kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara ve çevresinde, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Bursa, Bilecik ve Kütahya'da gökgürülülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Yaşanabilecek olumsuzluklara (dolu, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.



Ankara ve çevresinde yerel gök gürültülü sağanak yağış



Ankara'nın güneybatı ilçelerinde (Haymana, Bala ve Polatlı) başlayan gök gürültülü sağanak yağışların 15:30-19:00 saatleri arasında Ankara il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.



Çanakkale, Balikesir, İzmir ve Manisa'da gökgürültülü sağanak yağış



İzmir ve Balıkesir radarından alınan son veriler ve yapılan son değerlendirmelere göre: Çanakkale'nin güneydoğu ilçeleri (Çan, Yenice, Bayramiç), Balıkesir ilinin güney ve doğusu (Balya, İvrindi,Savaştepe, Bigadiç,Dursunbey ve Sındırgı), İzmir ilinin kuzey ilçeleri (Bergama, Kınık) ve Manisa ilinin kuzeyinde (Manisa merkez, Saruhanlı, Akhisar, Soma, Gördes, Kırkağaç) gökgürülülü sağanak yağış bekleniyor.



Marmara'nin güneyindeki kuvvetli yağışlara dikkat



İzmir ve Balıkesir Radarından alınan son görüntüler ve yapılan meteorolojik analizlere göre: Bugün öğleden sonra Balıkesir ve Bursa'nın güneyi ile Bilecik ve Kütahya'da meydana gelecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.