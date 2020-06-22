Meteroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve iç Ege sağanak yağışlı. Yağışların akşam saatinde etkisini azaltması bekleniyor. Sıcaklıkların iç ve doğu illerinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege,İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Isparta, Burdur, Giresun ve Gümüşhane çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek sel, su, baskını, yıldırım, dolu, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.