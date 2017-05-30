Meteoroloji'nden sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün yaptığı uyarıyla ülkenin batı ve iç kesimlerinde beklenen kuvvetli sağanak yağışları İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere ülkenin batı kesimlerinde etkisini göstermeye başladı. Batı bölgelerinde sıcaklığın 2 ile 4°C artması bekleniyor.

Ani sel ve dolu yağışına dikkat

Uzmanlar su baskını, ani sel, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamada batı bölgelerin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinde Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bilecik, Balıkesir ve Eskişehir çevreleri ile Burdur'un kuzey, Isparta'nın batı ve Bursa'nın güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Uzmanlar su baskını, ani sel, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Tekirdağ, Sivas, Giresun ve Gümüşhane çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bilecik, Balıkesir ve Eskişehir çevreleri ile Burdur'un kuzey, Isparta'nın batı ve Bursa'nın güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklık batı bölgelerde 2-4 derece artacak

Hava sıcaklıklarının ülkenin batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artması; kuzeydoğu kesimlerde 3 ila 6 derece azalması bekleniyor. Diğer yerlerde de önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Bölgelere göre tahmini değerler şöyle;

Marmara Bölgesi: Kuvvetli sağanak yağışı bekleniyor. Parçalı ve çok bulutlu olacak, bölgenin güney ve doğu kesimleri ile İstanbul ve Tekirdağ çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Bilecik ve Balıkesir çevreleri ile Bursa'nın güneyinde kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul'da hava bugün 22 °C olması bekleniyor.

İç Anadolu: Günün ilk saatlerinde Ankara, Çankırı ve Eskişehir çevreleri ile zamanla bölgenin kuzey ve batısının aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bugün Ankara 20 °C; Eskişehir 17°C olması bekleniyor.

Ege Bölgesi: Bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde bölge genelinde kuvvetli olması bekleniyor. İzmir'de bugün hava 23 °C olması bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi: Bu sabah ilk saatlerden itibaren batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Burdur'un kuzey ve Isparta'nın batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Adana'da sıcaklık 28 °C; Antalya'da 22 °C olması bekleniyor.

Batı Karadeniz: Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde iç kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bugün Bolu'da sıcaklığın 17°C; Zonguldak'ta ise 18°C olması bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz: Öğle saatlerinden itibaren Orta Karadeniz ile Giresun ve Gümüşhane çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklığın Trabzon'da 20°C; Samsun'da 21°C olması bekleniyor.

Doğu Anadolu: Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklığın Hakkari'de 26°C; Erzurum'da ise 23°C olması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklık bugün Diyarbakır'da 32°C; Gaziantep 28°C; Batman'da 34°C olması bekleniyor.