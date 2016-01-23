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Yaşam

Meteorolojiden yurt geneli için 'yoğun' kar yağışı uyarısı

Meteoroloji, ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı

23 Ocak 2016 15:24

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; yurdun İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleriyle bazı iller için kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

DHA’nın haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü; yurdun İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleriyle bazı iller için kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, buzlanma ve don olayı gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle:

"Yağışların; İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Sakarya, Kocaeli, Kahramanmaraş, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli (5-20 cm) ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, buzlanma ve don olayı, tipi şeklinde kar yağışı vb.) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir. 

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