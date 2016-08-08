Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı

Meteoroloji Müdürlüğü, Batı Akdeniz illerinde etkili olacak yüksek hava sıcaklıkları ve düşük nemin, bazı olumsuzluklara yol açabileceği uyarısında bulundu. Bölgede bugün açık, az bulutlu hava beklendiği ve sıcaklığın 1 ila 3 derece artacağı ifade edildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de en yüksek sıcaklığın Muğla'da 40, Antalya'da 39, Burdur'da 38, Isparta'da 35 derece olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Muğla, Antalya, Burdur ve Isparta'da yüksek hava sıcaklıkları ile düşük nem beklenirken, rüzgarın da kuzeyden, öğle saatlerinde sahil kesimlerinde güney yönlerden orta kuvvette eseceği bilgisi aktarıldı. Yüksek sıcaklık ile düşük nemden kaynaklanacak orman yangını ile benzeri olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.