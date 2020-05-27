T24 LogoT24 Logo
Gündem

Meteorolojiden yağış uyarısı

27 Mayıs 2020 10:49

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye yeniden yağışlı havanın etkisi altına girdi. Buna göre, Trakya, Marmara, Ege ve Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz'in batı kesimleri kuvvetli sağanak yağışın etkisi altında. İç bölgelerde kuvvetli lodosun da etkili olması bekleniyor

Hava sıcaklığının Marmara ve Ege'de 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 dereceği artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu' da kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji "Yağışların öğleden sonra İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir," uyarısı yaptı.

İstanbul °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Ankara °C, 24°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Antalya °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Zonguldak °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Trabzon °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

Erzurum °C, 23°C
Parçalı bulutlu

Diyarbakır °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ETİKETLER

meteorolojiyağış
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24