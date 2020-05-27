Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye yeniden yağışlı havanın etkisi altına girdi. Buna göre, Trakya, Marmara, Ege ve Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz'in batı kesimleri kuvvetli sağanak yağışın etkisi altında. İç bölgelerde kuvvetli lodosun da etkili olması bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre; Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya’nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının Marmara ve Ege'de 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 dereceği artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu' da kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji "Yağışların öğleden sonra İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir," uyarısı yaptı.

İstanbul °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Ankara °C, 24°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Antalya °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Zonguldak °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Trabzon °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

Erzurum °C, 23°C

Parçalı bulutlu

Diyarbakır °C, 30°C

Az bulutlu ve açık