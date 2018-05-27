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Meteoroloji'den Tokat, Kocaeli ve Bursa için kuvvetli yağış uyarısı 

Meteoroloji tarafından yapılan son hava tahmin raporuna göre, Tokat, Kocaeli ve Bursa'da kuvvetli yağış etkili olacak

27 Mayıs 2018 18:59

Meteoroloji tarafından yapılan son hava tahmin raporuna göre, Tokat, Kocaeli ve Bursa\'da kuvvetli yağış etkili olacak. 

TOKAT\'IN DOĞU İLÇELERİNDE (REŞADİYE, NİKSAR, BAŞÇİFTLİK) KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞA DİKKAT 
Yapılan son değerlendirmelere ve radar verilerine göre; Tokat\'ın doğu ilçelerinde (Reşadiye, Niksar, Başçiftlik) bugün akşam 18.00\'e kadar kuvvetli (21-50 kg/metrekare) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Başlama-Bitiş Zamanı
27.05.2018 13:30-27.05.2018 18:00

KOCAELİ ÇEVRELERİNDE KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞA DİKKAT
Yapılan son değerlendirmelere ve radar verilerine göre; Kocaeli il genelinde halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, önümüzdeki 2 saat daha kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Başlama-Bitiş Zamanı
27.05.2018 15:15-27.05.2018 17:15

BURSA ÇEVRELERİNDE KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞA DİKKAT
Yapılan son değerlendirmelere ve radar verilerine göre; Bursa il merkezi ve kuzey ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün akşam 19.00\'a kadar kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Başlama-Bitiş Zamanı
27.05.2018 15:20-27.05.2018 19:00
 

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