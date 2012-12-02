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Yaşam

Meteoroloji'den şiddetli yağış ve fırtına uyarısı

Marmara'nın batısı ve kıyı Ege ile Batı Karadeniz'de fırtına bekleniyor.

02 Aralık 2012 19:02

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara ve Ege'de şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı. 

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, saatte 50 ila 70 kuvvetinde lodos fırtınası ile İzmir'in kuzey ve batı çevrelerinde kuvvetli, Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Akçay ve Havran ilçelerinde çok kuvvetli ve yerel olarak gök gürültülü sağanak bekleniyor.
 
Akşam saatlerinden sonra ise İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ile Balıkesir'in merkez ve kuzey ilçeleriyle bu gece ve yarın sabah ilk saatlerde İzmir'in güney ve batısı, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.
 
Ayrıca, Batı Karadeniz'de gece saatlerinde güney ve güneybatı yönlerden 5-7 kuvvetinde esecek fırtınamsı rüzgarın, yarın sabaha karşı fırtına ve sabah saatlerinde kuvvetli fırtınaya dönüşmesi bekleniyor. Kuvvetli fırtınanın yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği değerlendiriliyor.
 
Deniz ve kara ulaşımındaki aksamalarla sel, su baskını ve baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması istendi. Yetkililer, Batı Karadeniz'de denizcileri de fırtınaya karşı uyardı.
 

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