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Yaşam

Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı

17 Ekim 2009 17:12

Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı

Marmara'nın batısı ile İzmir, Aydın, Manisa ve Muğla'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan “meteorolojik uyarı”da, Marmara'nın batısı (İstanbul'un Avrupa Yakası, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa'da), İzmir, Aydın, Manisa ve Muğla'nın kuzey ilçelerinde, saat 06.00'dan itibaren kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi.

Uyarıda, sağanağın Pazar 06.00'ya kadar devam etmesinin beklendiği, su baskını, ani sel, yıldırım gibi risklerin oluşabileceği belirtildi.


 

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