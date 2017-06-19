T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı

Yağışın Marmara bölgesi genelin etkili olması bekleniyor

19 Haziran 2017 12:19

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Marmara'nın doğusu için beklenen şiddetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul ve Marmara'nın doğusunda gökgürültülü sağanak yağış beklendiğine dikkat çekilerek, "Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde halen devam etmekte olan yağışların bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak, yarın (pazartesi) akşam saatlerine kadar Kocaeli, Sakarya, Yalova ve İstanbul'un Anadolu Yakasında çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 mm), İstanbul'un Avrupa Yakası, Bursa ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli (21-50 mm) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, yıldırım v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

ETİKETLER

Meteorolojisağanak yağışİstanbulMarmara Bölgesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24