Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Marmara'nın doğusu için beklenen şiddetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul ve Marmara'nın doğusunda gökgürültülü sağanak yağış beklendiğine dikkat çekilerek, "Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde halen devam etmekte olan yağışların bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak, yarın (pazartesi) akşam saatlerine kadar Kocaeli, Sakarya, Yalova ve İstanbul'un Anadolu Yakasında çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 mm), İstanbul'un Avrupa Yakası, Bursa ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli (21-50 mm) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, yıldırım v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.