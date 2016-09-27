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Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı

Yağışların Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Artvin'in iç kesimleri ile Trabzon'un batı kesimlerinde kuvvetli olarak görüleceği belirtildi

27 Eylül 2016 22:01

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Orta ve Doğu Karadeniz'de şiddetli yağış beklendiğini bildirildi. Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Orta ve Doğu Karadeniz'de yarın görülecek yağışların sabah saatlerinden itibaren kuvvetli kuzey rüzgarıyla birlikte etkisini artıracağı ifade edildi.

Yağışların Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Artvin'in iç kesimleri ile Trabzon'un batı kesimlerinde kuvvetli, Trabzon'un doğu, Rize'nin iç ve Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli, Rize'nin kıyı kesimlerinde ise şiddetli ve yer yer aşırı olmasının beklendiği belirtildi.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

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