Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Orta ve Doğu Karadeniz'de şiddetli yağış beklendiğini bildirildi. Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Orta ve Doğu Karadeniz'de yarın görülecek yağışların sabah saatlerinden itibaren kuvvetli kuzey rüzgarıyla birlikte etkisini artıracağı ifade edildi.



Yağışların Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Artvin'in iç kesimleri ile Trabzon'un batı kesimlerinde kuvvetli, Trabzon'un doğu, Rize'nin iç ve Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli, Rize'nin kıyı kesimlerinde ise şiddetli ve yer yer aşırı olmasının beklendiği belirtildi.



Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.