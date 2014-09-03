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Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Ankara'da sağanak ve gök görültülü sağanak beklendiğini duyurdu

03 Eylül 2014 22:22

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bazı illerimizde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İHA'nın haberine göre yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Bolu, Eskişehir, Osmaniye, Ardahan çevreleri ile Artvin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Adana'nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın batısı, Çanakkale'nin kuzeyi ve Edremit Körfezinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey, Akdeniz ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

 

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